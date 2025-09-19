«Тему закрыли»: дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной призналась, что мать не писала завещание

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга прокомментировала информацию о завещании. По ее словам, такого документа не существует.

Она сказала сайту Kp.ru: «Его не существует, на данный момент мы эту тему закрыли».

Ольга отметила ухудшение памяти у матери. По ее словам, в целом знаменитость «чувствует себя по возрасту».

25 сентября актриса будет отмечать 87-летие. Дочь говорит, что праздник они проведут вместе. Ольга купить низкокалорийный йогуртовый торт – говорит, что матери требуются положительные эмоции. Она регулярно старается радовать Лидию Николаевну какой-нибудь мелочью.

«Мама хочет пожить подольше, лишние стрессы ей не нужны», - поделилась Ольга.

Ранее сообщалось, что актриса задумалась о своих похоронах и передала 900 тыс. рублей дочери Марии для организации траурной церемонии.