Страдающая деменцией Лидия Федосеева-Шукшина сообщила о подготовке к своим похоронам

86-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина долгое время страдает от деменции. Вдова знаменитого писателя и режиссера призналась, что уже думает об организации своих похорон — деньги на траурную церемонию она передала дочерям.

О состоянии Федосеевой-Шукшиной в эфире студии «Пусть говорят» рассказала ее дочь Ольга, которая последние 10 лет ухаживает за матерью. Она пояснила, что у актрисы уже заметны изменения в поведении и показала видеозапись с ее обращением.

В ролике вдова Шукшина призналась, что закрыла вклад на 900 тыс. рублей и передала деньги дочери Марии на свои похороны.

«Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге. Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть», — сказала Лидия Николаевна.

На следующей неделе народной артистке РСФСР исполнится 87 лет. День рождения звезда встретит скромно. В последнее время у Федосеевой-Шукшиной возникли проблемы с родней. Лидия Николаевна живет в скромной квартире в Новой Москве с дочкой Ольгой, которая не бросила мать в беде.

Ранее адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила, что внучка актрисы завладела долей ее квартиры.