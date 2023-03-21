23:00, 21 марта 2023
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Температура, слабость, нет сил: уехавшая Анна Семенович оказалась тяжело больна
Температура и дикая слабость: Анна Семенович заболела на Мальдивах за сутки до вылета в РФ.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Певица Анна Семенович заболела на Мальдивах. Ночью у 43-летней артистки поднялась температура.
«Я заболела», - сообщила Семенович в соцсетях.
Утром температура у певицы повысилась до 37,2.
«Не могу выйти на улицу, потому что очень жарко. Лежу целое утро и полдня в номере», - поделилась Семенович, находясь в постели.
22 марта певица должна лететь в Россию – она выразила надежду, что благополучно доберется домой.
«Нет сил никаких. Дикая слабость», - призналась она.
Семенович с 11 марта отдыхает на Мальдивах. Певица улетела вскоре после открытия женского клуба.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: