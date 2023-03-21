Температура, слабость, нет сил: уехавшая Анна Семенович оказалась тяжело больна

Певица Анна Семенович заболела на Мальдивах. Ночью у 43-летней артистки поднялась температура.

«Я заболела», - сообщила Семенович в соцсетях.

Утром температура у певицы повысилась до 37,2.

«Не могу выйти на улицу, потому что очень жарко. Лежу целое утро и полдня в номере», - поделилась Семенович, находясь в постели.

22 марта певица должна лететь в Россию – она выразила надежду, что благополучно доберется домой.

«Нет сил никаких. Дикая слабость», - призналась она.

Семенович с 11 марта отдыхает на Мальдивах. Певица улетела вскоре после открытия женского клуба.