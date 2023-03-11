Анна Семенович улетела из России после открытия «Клуба богинь»

43-летняя певица Анна Семенович объявила об отъезде из России. Он совпал с открытием женского клуба, которое состоялось на днях.

Сначала Семенович показала себя в самолете. Артистка сообщила: «Ну что, кто-то вылетает на Мальдивы. Сейчас будет раскладываться в кроватку и спать».

Певица пообещала показать всем «океан, море, любовь, счастье и белый песок».

Утром 11 марта она опубликовала видео из самолета на подлете к столице Мальдивских островов – Мале. «Красота», - коротко поделилась впечатлениями певица.

Последнее видео Семенович было снято после выхода из самолета.

«Ну что, вот на таком прекрасном самолете мы летели. Здравствуй солнце, ура», - произнесла певица.

Последние дни Семенович активно рекламировала свое женское сообщество под названием «Клуб богинь». Регистрация в него осуществляется на платной основе.

Ранее Семенович призналась, что пробует зачать ребенка с бойфрендом. Его имя певица не раскрывает, но мужчина не относится к миру шоу-бизнеса.