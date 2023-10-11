«Температура, петь невозможно»: концерты Димы Билана состоятся не раньше весны 2024 года

Певец Дима Билан находится на обследовании. У него бронхит, есть температура. Об этом Пятому каналу сообщил продюсер артиста Дмитрий Бушуев.

«На обследовании, у него бронхит… Петь с бронхитом невозможно», - рассказал продюсер и добавил, что состояние артиста «нормальное».

В четырех городах России концерты Билана отменили. Бушуев заявил, что выступления пройдут не раньше весны 2024 года. Все желающие могу вернуть билеты, напомнил он о праве зрителей.

Артиста госпитализировали в Москве 11 октября. Говорилось, что у него затяжной бронхит.

Мать исполнителя Нина Белан заявила, что «все очень серьезно». Родственница виделась с сыном: по ее словам, певцу было плохо. Он старается оберегать мать от плохих новостей, поэтому ей многое неизвестно. Ранее у Билана неоднократно было воспаление легких, поделилась его мать – из-за этого артисту подолгу приходится находиться в больнице.