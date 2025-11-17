«Температура падает до 39, и через час снова 40»: невестка Валерии рассказала о тяжелой болезни дочери

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина призналась, что ее дочь Селин тяжело заболела гриппом. По ее словам, у девочки скачет температура, и ей уже плохо даже от лечения.

В конце октября Лиана жаловалась на проблемы со здоровьем, а почти спустя месяц слегла ее маленькая дочь. Сначала Шульгина думала, что у ребенка конъюктивит, но затем стало известно о гриппе.

«Самый ужас, когда даешь жаропонижающее, обтираешь водой целый час, температура падает до 39 и через час снова 40… Ночью вообще не спишь, постоянно меришь температуру и обтираешь водой. Плюс еще у Селин была рвота от суспензий, она уже смотреть на них не могла», - поделилась Лиана в личном Telegram-канале.

Как призналась девушка, сейчас Селин уже лучше. Температура спала и остались только насморк и кашель.

