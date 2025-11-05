Певица Валерия рассказала, как Юрий Николаев изменил ее жизнь

Певица Валерия поделилась воспоминаниями о телеведущем Юрии Николаеве, чей уход из жизни стал для нее и многих других тяжелым ударом. В беседе с 360.ru артистка призналась, что новость о его смерти ее потрясла.

«Эта новость просто сбила с ног, потому что Юрий Николаев — человек, который будет навсегда в моем сердце. Я ему всегда буду благодарна за то, что он дал мне возможность впервые выйти на большую сцену и как-то о себе заявить», — поделилась Валерия.

Певица отметила, что это судьбоносное событие произошло на легендарном конкурсе «Утренняя звезда», который раскрыл таланты множества артистов. По ее словам, Николаев был не только профессионалом высочайшего класса, но и удивительным человеком.

«Он всегда мог найти правильные слова, чтобы поддержать их, помочь снять волнение. Все участники конкурса, независимо от возрастной группы, относились к нему, как к родному», — добавила она.

Валерия подчеркнула, что теплая связь, возникшая на проекте, сохранилась на долгие годы. Артистка не раз встречалась с Николаевым на сцене, участвовала в концертах под его руководством и иногда была его соведущей на различных мероприятиях.

«Это человек, которого мы обожали еще с детства. Настолько он был харизматичным, обаятельным человеком. В него были все влюблены, мне кажется, от мала до велика. Он оставил большой след на нашем телевидении и, самое главное, в наших сердцах. Он всегда будет с нами», – добавила она.

Валерия выразила соболезнования супруге Николаева Элеоноре.

