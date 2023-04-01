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03:00, 01 апреля 2023
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Температура 40: заболевший коронавирусом Денис Мацуев испугался, что умрет на сцене

Перенесший концерты Денис Мацуев подтвердил, что заболел COVID-19 и лежит с температурой 40.

Температура 40: заболевший коронавирусом Денис Мацуев испугался, что умрет на сцене

Фото: Ivanov Sergey/East News

Пианист Денис Мацуев подтвердил, что информация о его заражении коронавирусом соответствует действительности. Артист рассказал о состоянии.

«У меня все замечательно… Больше ничего не могу сказать», - сообщил Мацуев Пятому каналу.

Он подтвердил: что написало агентство ТАСС, – «это все правда».

Также пианист пообещал, что концерты, запланированные на начало апреля, состоятся. Их даты объявят в ближайшее время.

Ранее издание сообщило, что Мацуев «внезапно» и «некстати» заболел коронавирусом. Пианист рассказал ТАСС: «Когда 40 температура — лучше не выходить на сцену. Можно оттуда и не уйти потом».

Недавно сообщалось, что у 42-летнего музыканта Стаса Пьехи в течение года не проходят последствия коронавируса. Певец страдает от проблем с суставами и вынужден отказаться от занятий боксом.

Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:Пятый канал
Теги:
Денис Мацуев
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