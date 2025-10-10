«Темный мир антиутопии приближается пока мы спим»: основатель Telegram Дуров отказался отмечать день рождения

Основатель Telegram Павел Дуров отказался отмечать свой день рождения. 10 октября ему исполнятся 41 год. Вместо этого в своем канале предприниматель обратился к пользователям мессенджера. В новом сообщении, написанном на английском языке, он выразил тревогу по поводу превращения интернета в инструмент контроля.

«У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами», — написал Дуров.

Предприниматель обратился к опыту западных стран, власти которых вводят меры по ограничению общения в Сети. Например, цифровые удостоверения личности в Великобритании или онлайн-проверка возраста в Австралии. А по всему Евросоюзу введено массовое сканирование личных сообщений, добавил он.

Павел также напомнил о преследованиях за критику чиновников в Германии и тюремных сроках за публикации в соцсетях в Соединенном Королевстве. По мнению бизнесмена, современное общество рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы.

«Темный мир антиутопии быстро приближается — пока мы спим. Нас напичкали ложью», — заключил основатель мессенджера.

