«Подарил цветы»: Денис Дорохов рассказал, как Филипп Киркоров носил его на руках

Участник КВН Денис Дорохов рассказал, как познакомился с певцом Филиппом Киркоровым 10 лет назад. Он посетил концерт исполнителя в Сочи – подарил цветы, тот взял зрителя на руки.

Подробности приводит mk.ru.

Недавно Дорохов и Киркоров снялись в фильме про двух братьев. По сценарию, родственником певца стал шоумен Денис Дорохов. КВНщик и представить не мог, что будет сниматься с поп-королем.

«Мы жили в Сочи, и я был на концерте в «Зимнем театре» у Филиппа. Я подарил ему цветы, он меня брал на руки. Я не мог представить, что буду с ним сниматься в одном фильме», - поделился Дорохов.

Ранее Киркоров вспомнил о съемках картины «Братья» и рассказал о главном страхе. Оказалось, что певец боится темноты, в том числе «темноты людской». Киркоров признавался: на съемках «было легко и комфортно». Певец плавал в ледяной воде, ходил по горам босиком, но даже несмотря на трудности съемочного процесса, отказался от дублера.