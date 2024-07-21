НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 июля 2024, 15:05
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Темноволосая танцовщица: как выглядит новая девушка блогера Алексея Столярова

Экс-жених Ксении Шойгу Алексей Столяров встречается с темноволосой танцовщицей .
Темноволосая танцовщица: как выглядит новая девушка блогера Алексея Столярова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Алексей Столяров в прошлом был женат на дочке бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксении. Однако пара распалась, и молодой человек нашел себе новую возлюбленную, которой стала темноволосая танцовщица из Новосибирска.

Вера Бондарева, нынешняя девушка блогера, поделилась с подписчиками тем, как они вместе проводят время. Парочка, судя по снимкам, выбралась на природу. Темноволосая танцовщица сделала совместные фото со Столяровым, порадовав поклонников.

Столяров впервые сообщил о романе с Бондаревой во время фестиваля VK Fest. Девушка, как и ее молодой человек, активно ведет социальные сети, хоть и обладает куда меньшей аудиторией. Зато Вера может похвастаться званием чемпиона мира по бальным танцам.

Ранее в Москве вновь отличился скандальный блогер Эдвард Бил. Его задержали сотрудники полиции за нарушение общественного спокойствия.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
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блогер
Алексей Столяров
отношения