Темноволосая танцовщица: как выглядит новая девушка блогера Алексея Столярова

Блогер Алексей Столяров в прошлом был женат на дочке бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксении. Однако пара распалась, и молодой человек нашел себе новую возлюбленную, которой стала темноволосая танцовщица из Новосибирска.

Вера Бондарева, нынешняя девушка блогера, поделилась с подписчиками тем, как они вместе проводят время. Парочка, судя по снимкам, выбралась на природу. Темноволосая танцовщица сделала совместные фото со Столяровым, порадовав поклонников.

Столяров впервые сообщил о романе с Бондаревой во время фестиваля VK Fest. Девушка, как и ее молодой человек, активно ведет социальные сети, хоть и обладает куда меньшей аудиторией. Зато Вера может похвастаться званием чемпиона мира по бальным танцам.

Ранее в Москве вновь отличился скандальный блогер Эдвард Бил. Его задержали сотрудники полиции за нарушение общественного спокойствия.