Темнокожий красавец: поклонники раскрыли, с кем отдыхает Клава Кока на яхте в Мексике

Уже несколько дней Клава Кока наслаждается отпуском в Мексике. Оттуда певица часто делится контентом и рассказывает, как ей не хватает рядом любимого человека. Она даже загадала, чтобы в 2023 году ей повезло повстречать спутника жизни. Но, как оказалось, за границей артистка отдыхает далеко не одна.

В личном блоге Кока устроила опрос среди подписчиков, чтобы они угадали, с кем же она катается на яхте. Поклонники стали перебирать различные варианты, включая Егора Крида и даже Джастина Бибера. Однако ее партнером оказался совсем другой красавец.

Когда фанаты исчерпали свою фантазию, Клава опубликовала сторис, в которой показала своего темнокожего спутника. Мужчина зажигательно танцевал на яхте и подыгрывал артистке на камеру. Скорее всего он обслуживал судно, на котором отправилась певица в открытый океан. В любом случае, Клава Кока прекрасно провела с ним время и вдоволь насладилась серфингом.