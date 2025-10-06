«Темная королева»: Вера Брежнева в эффектном платье появилась на Неделе моды в Париже

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, уехавшая из России в 2022 году, появилась на Неделе моды в Париже. 43-летняя бывшая жена композитора Константина Меладзе пришла на показ в необычном образе.

В личном блоге она поделилась кадрами, на которых запечатлена в длинном черном платье в вертикальную полоску с увеличенными плечами. Образ она дополнила массивным колье. На ногах у Брежневой были черные остроносые сапоги на высоких шпильках.

При этом 43-летняя Вера сделала небрежную укладку, создавшую впечатление грязных волос. Она также сделала нюдовый макияж без акцентов, поэтому ее лицо казалось невыразительным на фоне эффектного наряда.

Пользователям Сети образ Брежневой понравился. Певицу похвалили за выбранный наряд «по возрасту».

«Ну вот как можно так круто выглядеть в этом возрасте и после детей. Просто огонь»; «Темная королева»; «Шикарная», - отметили комментаторы.