«Никто не узнает»: Подольская рассказала, как прячется от фанатов на улице

Певица Наталья Подольская рассказала, что легко гуляет по столичным улицам так, чтобы ее не узнали прохожие. Оказалось, что популярная исполнительница просто прячет волосы под шапку и остается незамеченной. Об этом она сообщила в беседе с Пятым каналом.

Звезда призналась, что в выходные дни любит гулять по центру Москвы. Журналисты поинтересовались не мешают ли ей фанаты, которые узнают Подольскую не улице. У девушки, как оказалось, есть свои секреты конспирации. Для этого ей нужна только шапка.

«Чтобы остаться незамеченной, я шапку надеваю, волосы убираю, и тебя уже никто не узнает», — поделилась артистка.

В таком виде певица собирается прогуляться в субботу с мамой и сестрой. Потом, дамы обязательно зайдут в какой-нибудь «вкусный» ресторан.