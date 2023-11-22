«Никто не узнает»: Подольская рассказала, как прячется от фанатов на улице
Певица Наталья Подольская гуляет по Москве в шапке, чтобы ее не узнали фанаты.
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Певица Наталья Подольская рассказала, что легко гуляет по столичным улицам так, чтобы ее не узнали прохожие. Оказалось, что популярная исполнительница просто прячет волосы под шапку и остается незамеченной. Об этом она сообщила в беседе с Пятым каналом.
Звезда призналась, что в выходные дни любит гулять по центру Москвы. Журналисты поинтересовались не мешают ли ей фанаты, которые узнают Подольскую не улице. У девушки, как оказалось, есть свои секреты конспирации. Для этого ей нужна только шапка.
«Чтобы остаться незамеченной, я шапку надеваю, волосы убираю, и тебя уже никто не узнает», — поделилась артистка.
В таком виде певица собирается прогуляться в субботу с мамой и сестрой. Потом, дамы обязательно зайдут в какой-нибудь «вкусный» ресторан.
Ранее певица Наталья Подольская назвала мать Владимира Преснякова лучшей свекровью. 19 ноября Елена Проклова отметила 77-летие. В честь этого события Подольская трогательно обратилась к свекрови. В личном блоге она поделилась фотографиями артистки и призналась, что у них прекрасные отношения: Наталья считает Проклову второй мамой.