Телохранителю Гене из «Универа» грозит ампутация стопы

Актеру Андрею Свиридову, известному по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», грозит ампутация стопы из-за тяжелых осложнений сахарного диабета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, проблемы со здоровьем у 50-летнего артиста начались несколько лет назад после перелома пальца на ноге. Из-за высокого уровня сахара в крови, характерного для тяжелой формы диабета, процесс заживления раны серьезно нарушился. В поврежденных тканях развилась инфекция, что привело к необходимости ампутации большого пальца.

На этом медицинские трудности не закончились. Воспалительный процесс распространился глубже, достигнув костной ткани. Врачи диагностировали у Андрея Свиридова остеомиелит — хроническое воспаление кости.

Сейчас состояние актера осложнилось развитием так называемой «диабетической стопы». Это серьезное осложнение диабета, при котором на коже образуются открытые язвы, практически не заживающие самостоятельно. Подобные раны в большинстве случаев и приводят к вынужденной ампутации.

Сейчас Андрей Свиридов проходит комплексное обследование. Медики оценивают его состояние, чтобы определить возможные варианты лечения и принять решение, как можно спасти ногу.

