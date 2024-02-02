«Тело подростка, а голова взрослой женщины»: отощавшая Елена Подкаминская испугала поклонников

Актриса Елена Подкаминская столкнулась с волной критики после публикации фотографий, сделанных в поезде. Артистка предстала в велосипедках, которые открывали фигуру – многие интернет-пользователи обратили внимание на чрезмерную худобу.

Съемку в поезде устроила ее подруга-гример, когда актриса направлялась на гастроли. Подкаминская была в белом худи и черных велосипедках. В Сети обратили внимание на то, насколько уменьшились руки и ноги актрисы.

Интернет-пользователи начали интересоваться, точно ли это не фотошоп. Они отмечали, что Подкаминская выглядит как «палочка», и советовали прибавить в весе.

«Тело подростка, а голова взрослой женщины», - говорится в одной из комментариев. На него обратил внимание сайт Boda.su.

Некоторые подписчики защищали актрису: они решили, что никто не имеет права осуждать Подкаминскую из-за фигуры.

Ранее актриса сообщала: она переживала, что не сможет родить ребенка из-за ошибки врачей.