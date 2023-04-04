«Переживала, что не смогу стать мамой»: Подкаминская рассказала о роковой врачебной ошибке

Елена Подкаминская считается самой красивой актрисой в отечественном шоу-бизнесе. Звезде «Кухни» 43 года, но, несмотря на это, она находится в прекрасной форме. Восстановить свою фигуру знаменитость смогла и после трех беременностей. Однако, как выяснилось, Елена могла никогда не испытать радость материнства.

Об этом Подкаминская рассказала в своей социальной сети. Актриса вышла связь и откровенно заявила, что долгое время не могла забеременеть. Кроме того, 13 назад она очень «переживала», что не сможет родить ребенка, и виной всему врачебная ошибка.

Дело в том, что сперва Елена доверилась одному доктору, который объяснял отсутствие беременности необходимостью что-то «пролечить». Ради этого знаменитость собрала свои вещи и «с отчаянием» решила лечь в больницу.

«Переживала, что не смогу стать мамой. За первую дочь я реально боролась. Помню, сборы были тщательными, до краев забила вещами машину, чтобы скрасить свое пребывание в клинике. Настроение и настрой — одинаково мрачные», — поделилась воспоминанием Подкаминская.

В клинике актрису встретил «подозрительно» молодой доктор. Мужчина изучил анализы Елены, провел с ней беседу, а после сообщил, чтобы она написала отказ от госпитализации. Как выяснилось, доверившись этому специалисту, знаменитость через несколько месяцев смогла забеременеть.

«Казус в том, что отправил меня в больницу профессор, а доверилась я молодому специалисту. Ощущения просто незабываемые. В феврале мы с ним опять встретились на консультации, а через два месяца я уже была беременна Полиной безо всяких гормонов и препаратов», — резюмировала Елена.

История актрисы вдохновила подписчиц, которые не могут долгое время забеременеть. Вот почему все пришли к единому мнению: очень важно попасть к настоящему специалисту и найти своего врача.

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