Тело отправили в судебный морг: врачи засомневались, что Вячеслав Зайцев скончался естественной смертью

Тело модельера Вячеслава Зайцева отправили в судебный морг. Причина такого решения – подозрение у врачей, что кутюрье мог умереть не естественной смертью.

К таким выводам медики пришли во время экспертизы. Обычно направление тела в судебный морг происходит, если есть следы насильственной смерти или подозрение на это.

Как пишет Пятый канал, итоги экспертизы не известны. При этом тело Зайцева уже забрали из морга, но кто именно, не уточняется.

Сын кутюрье Егор обратил внимание на то, что в прессе пишут о язве у Зайцева, которую никто не лечил. При этом родственник отправлял отцу деньги на эти цели.

«Все тратилось на лечение этими людьми. Что реально пошло (на лечение — прим.), я не знаю», — поделился он.

Напомним, Зайцев умер в возрасте 85 лет из-за желудочно-кишечного кровотечения. До этого за ним ухаживали несколько человек: жили в доме дизайнера и организовывали мероприятия с его участием.

Как сообщила модель Алена Кравец, рядом с ним в последнее время находились «сомнительные личности». По словам звезды, эти люди «таскали его как овощ» и зарабатывали деньги.