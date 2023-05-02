«Как овощ»: модель описала состояние Зайцева перед смертью и рассказала о «сомнительных личностях» рядом с ним

Работавшая у дизайнера Вячеслава Зайцева модель Алена Кравец рассказала о его состоянии в последнее время и «сомнительных личностях» рядом с кутюрье. Также она отметила, что отношения между модельером и его сыном Егором были напряженными – поведение родного человека не нравилось 85-летнему народному художнику РФ.

«В последнее время Зайцева вообще взяли в оборот сомнительные личности и таскали его как овощ с собой на разные мероприятия, зарабатывали деньги на этом», - сообщила Кравец сайту mk.ru.

По ее словам, эти люди продавали билеты за большие деньги – места рядом со знаменитостями стоили особенно дорого. Модель призналась, что однажды ее пригласили на такое мероприятие, но она не пошла.

«Было от всего этого неприятно», - призналась Кравец.

Модель знала сына Зайцева Егора и внучку модельера. Говоря об отношениях внутри семьи Зайцевых, Кравец заявила, что «всегда удивлялась, как можно не наладить отношения с отцом», тем более, когда тот находился «в таком состоянии».

Недружелюбные отношения царили в семье давно – они чувствовались, когда Кравец работала моделью у Зайцева много лет назад. «Много всяких моментов было», - вспоминает она.

Кравец отметила, что Егор одно время «вел разгульный образ жизни», как «мажор».

«Как можно было привести к разорению Дома моды?» - недоумевает она.

Ранее помощник Зайцева Николай Головин сообщил, что Егор хочет похоронить кутюрье на неизвестном кладбище в Подмосковье.