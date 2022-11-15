«Тело орет, чтоб рожала!»: Настасья Самбурская готова стать матерью

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская не раз высказывалась раньше в Сети, что не считает рождение ребенка обязательной обязанностью женщины. Однако годы берут свое, и актриса чувствует, что все-таки хочет полноценную семью. Вот только кандидатов на роль мужа и отца нет.

В новом интервью Надежде Стрелец артистка призналась, что хочет детей. Причем Настасья рассказала, что даже ее тело уже кричит о том, что она готова стать матерью. Она чувствует, что должна родить и как можно скорее.

Но для ребенка нужен мужчина, а с ними у Самбурской как-то не складывается. Актриса была в браке лишь раз. Ее супругом был Кирилл Дыцевич. Счастье пары продлилось не долго. Развод состоялся спустя два месяца с начала совместной жизни. После не сложившегося замужества Настасья встречалась со стоматологом Глебом Пекли, но и этот роман оказался не долговечным.

Желая отыскать достойного мужчину, Самбурская даже создавала аккаунт на сайте знакомств. Правда, этот опыт она предпочитает не вспоминать. Как рассказывала актриса, сначала она долго мучилась с техническими проблемами, а потом столкнулась с самими кандидатами на ее сердце. Все, кто писал девушке, совершенно не соответствовали ее требованиям.

Сейчас Самбурская ищет не просто любовь. Ей нужен мужчина, с которым она сможет построить крепкую семью. По словам актрисы, она очень хочет себе мужа и ребенка, чтобы вместе строить быт. Настасья призналась, что уже готова к этому и морально, и физически. «Мое тело орет: «Роди! Роди уже!» - сказала артистка.

Напомним, что недавно Настасья Самбурская раскрыла всю правду о своем разводе.