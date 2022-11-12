Понадобилась всего неделя: Самбурская рассказала о разводе и окровавленной ноге

Актриса телесериала «Универ» Настасья Самбурская рассказала о драке и разводе с Кириллом Дыцевичем. Одной из причин стало рукоприкладство.

Настасья отметила, что брак продержался неделю, а 2 месяца понадобились для оформления документов. Скандал с Дыцевичем произошел на фоне его употребления спиртными напитками. Мужчина приревновал Самбурскую и ударил по лицу.

В ходе конфликта была разбита люстра, на осколки которой наступила актриса. Выбежав в коридор с окровавленной ногой, Самбурская вызвала полицию для урегулирования конфликта.

Ранее Настасья Самбурская рассказывала о конфликте с продюсером Виктором Дробышем.