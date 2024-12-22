«Карьеру она его загубила — и жизнь тоже»: отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в гибели сына

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обвинил певицу Анну Седокову в смерти 32-летнего сына. По словам Райтиса Тиммы, экс-солистка группы «ВИА Гра» сначала загубила карьеру молодого спортсмена, а потом и жизнь.

Как рассказал убитый горем отец, Янис после женитьбы на Седоковой отдалился от проживающей в Латвии семьи и потерял всех друзей. После развода он остался в полном одиночестве, поэтому отчаялся и решился на самоубийство.

«Карьеру она его загубила — и жизнь тоже. Мы три года не общались. Эта так называемая певица испортила отношения с семьей.... Анна изолировала его от меня, от друзей. Как вы думаете, почему он это сделал? Потому что он был один, я вам сразу отвечу. У него больше не было ни друзей, никого, кроме нее одной», — заявил Райтис Тимма в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Кроме того, Райтис признался, что раньше приезжал в Москву в гости к сыну и Седокова буквально вешалась ему на шею со словами: «Папа, папа!». Позже Янис поссорился с родными из-за давления певицы.

После расставания с 42-летней Седоковой Тимма впал в депрессию и был буквально одержим желанием вернуть экс-супругу.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене, певице Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США.

Ранее стало известно, что оставшуюся в США любимую собаку Яниса по кличке Бу переправят в Латвию по просьбе его отца. Питомец будет жить с родными баскетболиста.