«Тележку в гору я затолкал самостоятельно»: SHAMAN ответил на слухи о том, что он проект Кремля

Многие обвиняют певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в коммерческом патриотизме: якобы исполнитель является проектом Кремля. Артист ответил на эти заявления, уточнив, что он продвигал себя самостоятельно.

Как пояснил заслуженный артист России, он даже не может себе представить ситуацию, в которой серьезные люди предлагают создать проект SHAMAN — певца с дредами, кожанами штанами и провокационными движениями.

Дронов не скрывает успешности своего образа. Но он уверен: все это сработало потому, что он создавал его искренне.

«Свою тележку в гору я затолкал самостоятельно. И песни писал, и эти дреды придумывал, и эти образы», — рассказал исполнитель хита «Встанем!» телеканалу НТВ.

В сентябре 2024 года SHAMAN сообщил о разводе с женой после семи лет брака. Певец подчеркнул, что решение о разрыве было «совместным», но они с Еленой Мартыновой остались «в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид». Артист намекнул, что причиной расставания стал плотный график работы обоих.

В то же время Сергей Соседов ранее назвал SHAMAN проектом «с огромными инвестициями». Музыкальный критик считает, что востребованность Ярослава на федеральных каналах не может быть случайной.