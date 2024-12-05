Критик Сергей Соседов назвал SHAMAN проектом «с огромными инвестициями». Сергей объяснил успех Ярослава Дронова в эфире шоу «Легенда» RTVI.

По мнению Сергея, востребованность Ярослава на федеральных каналах не может быть случайной. Он отметил, что певец не обладает вокальными данными: его голос звучит крикливо и не всегда музыкально.

«Мы понимаем, что такие масштабы требуют серьезных инвестиций. Он не дорабатывает фразы, бросает их, хотя школа у него есть. Я бы посоветовал ему работать в другом направлении», — высказался Соседов.

Также музыкальный критик считает, что «Я русский» — единственная запоминающаяся песня Ярослава. Он испытывает «ощущение незавершенности» от творчества Дронова.

«SHAMAN — талантливый человек, но ему нужен качественный репертуар. Пока у него песни выглядят случайным набором», — резюмировал музыкальный критик.

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