«Телевизоры везут почти две недели»: девушка футболиста Миранчука пожаловалась на тяжелую жизнь в США

Елене Максимовой, девушке российского футболиста Алексея Миранчука, приходится несладко в США, куда она переехала вместе со спортсменом. Так, недавно девушку вывела из себя ситуация с телевизорами.

Максимова рассказала о жизни в Соединенных Штатах на своей странице в социальных сетях. По словам девушки, с доставкой в США ситуация складывается плохо.

Паре пришлось отдать только за услуги 50 тысяч рублей. При этом телевизоры везли в дом к Миранчуку две недели, чем тоже оказалась недовольна Елена.

«Итого за 50 тыс. рублей — без стоимости телевизора — вы получаете суперсервис, где телевизоры везут почти две недели», — написала Максимова.

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