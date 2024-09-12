«Стараются проявить себя»: Орбакайте впервые рассказала о жизни сына Никиты в США

Певица Кристина Орбакайте рассказала о жизни сына Никиты Преснякова, уехавшего в США. Она поделилась творческими успехами наследника и дала понять, что довольна его поведением. Звезда дала интервью на YouTube-канале «Дежурный по Америке».

Недавно исполнительница призналась, что в ближайшее время не планирует выступать в России. Почти вся звездная семья эмигрировала, а сын Кристины Никита обосновался с женой в США. Женщина рассказала о том, как складывается жизнь наследника.

«Конечно, у него много идей, планов. Сейчас в Лос-Анджелесе они собрали кавер-группу и стараются проявить себя. Имейте в виду, очень хорошие специалисты. Также он пишет очень хорошие саундтреки к сериалам, играм. Это очень профессионально», – поделилась Орбакайте.

Сама Кристина тоже живет в США с мужем и дочерью Клавдией. 12-летняя девочка растет самостоятельной.

«У Клавы уже такой возраст. Она уже все сама хочет делать», — призналась женщина.

СМИ пишут, что в России остался только один сын Орбакайте – Дени Байсаров. Но парень не ведет соцсети и редко появляется на публике. Недавно в Сети опубликовали свежее фото наследника, на котором он был в новом образе.

Ранее певица Кристина Орбакайте раскрыла главную мечту матери Аллы Пугачевой. Она призналась, что родительница часто думает о сборах всей семьи в их доме в Москве.