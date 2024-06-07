«Телевизора у меня нет»: Ольга Зарубина ответила фанатам, критикующим ее скромную квартиру

Певица Ольга Зарубина ответила фанатам, раскритиковавшим ее однокомнатную квартиру. По мнению людей, артистка живет очень скромно, даже бедно – без телевизора и шкафа. Звезда в беседе с PROZVEZD заявила, что это не единственное ее жилье, и что она обожает минимализм.

Программа, которую снимали в жилище исполнительницы, показали много лет назад. Но поклонники недавно вновь обратили внимание на условия, в которых жила Ольга. Сама же она отвечает, что не видит ничего плохого в скромности.

«Ой, я не могу, телевизора у меня нет. Какая досада! Может, я кого-то огорчу, но я не смотрю телевизор уже много лет. Новости узнаю из Интернета, чтобы быть в курсе повестки. Фильмы тоже смотрю в Сети, но редко. Я люблю смотреть кино на широком экране, часто посещаю музеи, много путешествую, а телевизор – это не мое», – поделилась певица.

Зарубина призналась, что никогда не любила «вычурных» дизайнерских решений, а данная квартира является подарком и отлично подходит, чтобы проводить время после гастролей. Оказалось, что у Ольги есть еще жилье за городом, которое она показывать не стала.

«Мне рассказывали, что там жестко по мне прошлись, дескать, я бедно живу. А хотя бы, если и так, разве это порок? У нас весьма странно проявляется значимость человека, его статус в обществе. Если у тебя есть больше, чем у других, значит, ты – крутой. А если ты не имеешь особняков, домработниц, то ты - никто, даже если ты семи пядей во лбу», – порассуждала артистка.

Певица признается, что в дом приглашает только близких людей, а с друзьями встречается в ресторанах. Кроме того, она много путешествует.

«Не хочу никого огорчать, но там тоже минимализм, причем полный. Я не люблю вычурности, у меня все только самое необходимое. Мне нравится стиль хайтек, к которому меня приучил мой муж Володя Евдокимов», – рассказала звезда.

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