«Многие его коллеги делают»: жена экс-солиста «На-На» Левкина уговаривает его на пластику тела

Жена певца Владимира Левкина уговаривает его сделать пластическую операцию. Но музыкант и экс-участник группы «На-На» не хочет следовать совету супруги.

Избранница артиста Маруся советует не просто лечь под нож пластического хирурга, а даже выбрала, что именно надо изменить во внешности мужа. Так, она хочет, чтобы он подтянул ягодицы.

«Так ведь сейчас многие его коллеги делают. Мне очень нравится, когда артисты выглядят молодо. Я, например, в восторге от того, как пластику сделал Брэд Питт. Я все время сравниваю», – высказалась она в беседе с PROZVEZD.

57-летний Левкин не в восторге от этой идеи. Особенно, когда слышит про ягодицы. Но Маруся убеждена, что нужно поправить то, от чего в 90-х сходили с ума его фанатки.

«Я знаю одного коллегу-одногодку с фамилией на букву «К». Он со своими ягодицами тоже проделал кое-что недавно. И они теперь опять приносят ему деньги», – отметила женщина.

Певец считает, что ему не нужно ничего меня в своей внешности, объясняя это тем, что он – мужчина.

«Никакие ягодицы подтягивать не буду. Пластику лица тоже делать не собираюсь. У меня вроде бы все нормально и без пластических хирургов!» – заявил артист.

Но Маруся призналась журналистам, что все равно уговорит мужа сделать пластику.

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