«Телевизионная версия будет убедительнее»: Константин Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита»

Актер и режиссер Константин Хабенский намекнул в беседе с писателем Александром Цыпкиным, что остался не совсем доволен новым фильмом «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Об этом сообщает Kp.ru.

На вопрос о том, смотрел ли он новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», артист дал неоднозначный ответ, но намекнул на то, что ему не понравился новый фильм.

«Думаю, что телевизионная версия этой работы будет убедительнее, чем та, что мы увидели в кинотеатрах», — отметил Константин Хабенский.

Напомним, 23 февраля сборы фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина в российском прокате превысили 1,8 млрд рублей. На данный момент картина занимает 11-е место в списке самых кассовых фильмов отечественного проката. Чтобы попасть в топ-10, ей нужно собрать еще 200 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что актер Александр Галибин, исполнивший роль Мастера в экранизации Владимира Бортко, заявил, что Михаил Локшин исказил суть «Мастера и Маргариты».