«Я мать Дракона»: Марина Кравец рассекретила имя младшей дочери

Звезда шоу Comedy Club Марина Кравец стала мамой во второй раз 13 марта. У телеведущей и ее супруга, генерального продюсера телеканала ТНТ Аркадия Водахова, родилась вторая дочь. В эфире нового выпуска шоу «Утро. ТНТ» артистка впервые после родов рассказала о младшей дочери и раскрыла ее имя.

«Мы назвали ее Валерия. Учитывая, что сейчас идет год Дракона, то у нас Лера, в роддоме рожденная, а я мать Дракона, автоматически», — пошутила Марина Кравец.

Знаменитость поделилась трогательной историей, связанной с ее детьми. Марина Кравец призналась, что ее старшая дочь Вероника исполнила первую колыбельную для младшей сестры.

«Это был какой-то магический момент. Лера заплакала, а Никуся подошла, стала гладить ее по голове и петь песенку из мультфильма „Холодное сердце“. Мы с мужем стояли рядом, это такие новые, невероятные ощущения, фантастика», — рассказала телеведущая.

По словам Марины Кравец, они с мужем с ответственно подошли к тому, чтобы подготовить старшую дочь к появлению нового члена семьи.

«Мы готовили Нику, говорили, что будет малыш, что вам пока нельзя поболтать, поиграть, побегать по квартире, а ей просто надо быть аккуратной и нежной сестренкой», — призналась артистка.

Резидент Comedy Club также раскрыла секрет гармоничных отношений между старшим и младшим ребенком.

«У меня ни разу не было такого, что я прививала ей ответственность за младшую дочь — мол, теперь ты старшая и должна помогать. У нас ребенок ничего не должен, только быть аккуратненькой рядом с младшей. Таким образом налаживаются гармоничные и спокойные отношения между двумя людьми, которые только познакомились», — поделилась Марина Кравец.

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