Телеведущую Леру Кудрявцеву заподозрили в получении гражданства Румынии

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Европу и спровоцировала слухи об оформлении гражданства Румынии.

В своем блоге Кудрявцева рассказала, что улетела на четырехдневный отдых в Италию вместе с 5-летней дочерью Марией и юристом Екатериной Гордон. Ничего о возможном получении иностранного гражданства Лера не говорила.

Однако пользователи опубликовали в комментариях скрин, на котором указана фамилия Кудрявцевой в некой базе данных на румынском языке. Дата на снимке экрана свежая – 16 мая 2024 года.

По версии подписчиков, этот скрин доказывает, что Кудрявцева или уже получила румынский паспорт, или же только подала прошение.

Сама телеведущая слухи комментировать не стала. Она лишь подтвердила, что уже вернулась в Москву, сообщает Kp.ru.

Ранее Кудрявцева стала объектом насмешек в финале шоу «Звезды». Она трижды разводилась, а недавно на всю страну объявила об алкогольной зависимости у молодого мужа, пригрозив ему расставанием.