Телеведущую Ларису Гузееву заметили в миграционной службе Израиля

Популярная ведущая Лариса Гузеева несколько дней назад улетела в Израиль. Многие подумали, что артистка навсегда покинула Россию, но она заявила, что прилетела на отдых. Несмотря на резкие высказывания знаменитости, на днях ее заметили в миграционной службе.

Знаменитость не скрывает свое местонахождение. Недавно она показала, как пьет кофе в одном из своих любимых кафе. Гузеева признается, что ей нравится Израиль.

«25 лет назад я пила тот же самый кофе в такой же чашке в этом же самом кафе. Мне нравится такая стабильность», – делится она эмоциями в личном микроблоге.

В популярном Telegram-канале «Yobajur» появилась информация, что Лариса была в миграционной службе, куда приходят за оформлением гражданства. Один из посетителей рассказал, что видел теледиву, но не стал ее снимать. Он объяснил это тем, что находился в госучреждении, где не принято нарушать личное пространство.

«Переженит весь Израиль», «Да да, к морю она поехала», «Все они туда рвут, а они там нужны?», «А заработала с помощью России», «В миграционку люди по разным причинам ходят», – пишут пользователи Сети.

Некоторые отметили, что не будут верить словам анонимных источников без доказательств в виде фото. Сама артистка пока не прокомментировала ситуацию. Но пару дней назад она резко высказалась в адрес тех, кто распространяет слухи о ее эмиграции.