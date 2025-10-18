«Это дно»: Лариса Гузеева после скандала с Кудрявцевой намекнула на ее беспринципность

Лариса Гузеева после перепалки с Кудрявцевой заговорила о беспринципных людях. Об этом стало известно из соцсетей.

Несколько недель назад между теперь уже бывшими подругами Лерой Кудрявцевой и Ларисой Гузеевой вспыхнул конфликт. Ведущая шоу «Давай поженимся» разозлилась из-за сюжета в программе Кудрявцевой, где та рассказывала о мошеннической схеме по продаже домов на Бали, которые когда-то рекламировала Гузеева.

После этого от свахи прозвучали обвинения в непорядочности и лицемерии в адрес Кудрявцевой. А ее подруга после этого назвала коллегу по цеху наивной.

Судя по всему, перемирие между знаменитостями так и не наступило. Сегодня Гузеева выступила с неожиданным заявлением о беспринципных людях.

«Для меня самые страшные и опасные люди — беспринципные. Я уже на многое смотрю сквозь пальцы: бандиты, подхалимы, интриганы. А вот люди без принципов — это дно. Страшнее нет. Вычислили такого — бегите», — заявила она.

О ком именно говорила Гузеева, она не уточнила. Однако комментаторы уверены, речь может идти о Лере Кудрявцевой.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева публично унизила Розу Сябитову.