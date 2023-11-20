Телеведущую Ксению Собчак обвинили в плагиате из-за надписи на худи ее бренда

Телеведущую Ксению Собчак обвинили в плагиате после того, как она выпустила от своего бренда одежды новые толстовки. Все дело в надписи: «Это худи мне муж купил». По словам бизнесмена из Екатеринбурга, идею экс-звезда «Дома-2» своровала, так как именно он намного раньше стал выпускать вещи с подобными словами.

Напомним, что Собчак уже довольно давно занимается не только журналистикой, но и бизнесом. Так, она продвигает собственный бренд одежды, который недавно представил новый товар – розовые оверсайз-толстовки, на которых нанесена строчка из песни артистки Инстасамки «За деньги да».

Однако, как оказалось, Ксения Анатольевна – далеко не первая, кто решил использовать строчку из трека. Бизнесмен Егор Лесников в беседе с изданием Kp.ru заявил, что изначально именно его бренд выпускал футболки с фразой «Муж купил».

«Перед тем, как выйти в массовое производство мы анализировали рынок и поняли, что никто этого не делал до нас. Футболка зашла «на ура». Сейчас у нас делают заказы по всей России». – поделился предприниматель.

При этом разбираться дальше и подавать в суд на Собчак бизнесмен не намерен. По его словам, он поднял эту тему с плагиатом ради того, чтобы телеведущая обратила внимание на то, что небольшой бренд из Екатеринбурга первым додумался до такой интересной концепции.

Ранее Ксения Собчак показала, что ей подарил Константин Богомолов на день рождения.