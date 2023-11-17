Картина с цитатой Раневской: Собчак показала, что подарил Богомолов на день рождения

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что подарил супруг, режиссер Константин Богомолов на день рождения. Оказалось, что это большая картина с надписью.

Фотографию Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

Она написала: «Один из подарков мне на др от мужа - вот эта прекрасная картина».

На ней изображена женщина, похожая на Фаину Раневскую, а поверх розовым цветом написано высказывание актрисы: «Женщины – это не слабый пол. Слабый пол – это гнилые доски».

Картина стояла на полу. Собчак отметила, что любит ставить их таким образом.

В кадр попал интерьер спальни телеведущей: розовый комод, большое зеркало, светильники.

Ранее сообщалось, что Собчак отметила 42-летие в платье за 900 тыс. рублей и в туфлях с золотыми пальцами. Одежда ведущей принадлежит бренду Schiaparelli. День рождения журналистки состоялось 5 ноября – на нем были родные и близкие.