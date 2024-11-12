Производитель ультразвуковой измерительной установки решил отобрать имя у певицы Алсу

Зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания по производству оборудования подала в суд на певицу Алсу. Претензии организации не уточняются, однако известно, что исковое заявление по интеллектуальным правам подано 11 ноября 2024 года.

Как пишет Kp.ru, истцом выступает компания «АктивТестГрупп», ответчик -Алсу Абрамова, третьим лицом привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Издание обратилось за комментарием к представителям компании, однако они категорически отказались общаться с журналистами.

При этом в материале уточняется, что компания не так давно подала заявку на регистрацию бренда «Алсу» для ультразвуковой измерительной установки. При этом целых два товарных знака «Алсу» уже зарегистрированы за исполнительницей хита «Зимний сон».

Ранее певица Алсу посетила светское мероприятие и пообщалась с корреспондентом сайта «Страсти». По словам артистки, сложившаяся ситуация с разводом никак не помогает ей в творческой жизни. Она подчеркнула, что не хотела такого пиара.