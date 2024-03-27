Телеведущий Владимир Познер признался, что отвечает критикам «игнором»

Телеведущий Владимир Познер высказался по поводу того, как обычно реагирует на критику в свой адрес. Он признался, что игнорирует мнение других, будь оно хорошее или же плохое.

В беседе с НСН журналист рассказал, что никогда не обращает внимание на то, что о нем говорят другие люди. Ему все равно, хвалят его или ругают. Это мнение посторонних, которое его не особо волнует.

«Пускай говорят, люди имеют право высказывать свое мнение. Но я лично на это никогда не реагирую», - отметил телеведущий.

К слову, в апреле Познер будет отмечать 90-летие. И к этому событию на Первым канале выйдет фильм о нем. Правда, как заявил сам Владимир Владимирович, в съемках он лично не принимал участие, поэтому не знает, что покажут в документальном проекте. При этом смотреть он его все равно будет.

«Надеюсь, что он сделан хорошо, профессионально и правдиво. Я посмотрю до конца, в любом случае», - заявил Познер.

Ранее общественный деятель Вадим Манукян заявил, что возмущен возвращением Владимира Познера на телевидение.