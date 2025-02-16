Телеведущий Вадим Такменев рассказал, что станет дедушкой во второй раз. Об этом стало известно из соцсетей.

Ведущий канала НТВ Вадим Такменев разместил в соцсетях ролик с гендер-пати младшей дочери Агаты. Судя по кадрам, у возлюбленных родится девочка. Ведущий рад очередному пополнению в семье.

«Ну, вот и внучка на подходе. Блин, нет лучших новостей на сегодня. Доченька Агата, сынок Данил, поздравляем и ждем. Люблю бесконечно», — заявил он.

В комментариях под записью телеведущего поздравили его звездные коллеги: «Поздравляю дорогие!», «Пусть удача будет всегда рядом», «Поздравляем от всей души!».

Напомним, год назад Такменев стал дедом в первый раз — у его старшей дочери Полины родился сын, которого назвали Феликсом.

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