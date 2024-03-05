Телеведущий Тимур Соловьев объяснил, почему Зейналова называет его любимым

Телеведущий Тимур Соловьев объяснил, почему Светлана Зейналова называет его любимым. Знаменитость рассказал об отношениях с коллегой в беседе с The Voice.

В феврале 2024 года стало известно о том, что Тимур развелся с супругой. После этого Светлана трогательно обратилась к коллеге в соцсети, спровоцировав слухи о романе. Поздравляя Тимура с днем рождения, она назвала его любимым мужчиной. Также телеведущая заявила, что недостатки Соловьева считает достоинствами.

После публикации Светланы Тимур рассказал, что их связывает. Как выяснилось, между телеведущими только дружеские отношения. Соловьев заявил, что не заводит романов на работе из-за принципа. 15 лет назад он понял, что служебные романы плохо заканчиваются. После этого Тимур отказался от любовных связей с «девчонками с работы».

«Света иногда называет меня самым любимым мужчиной. Это у нее, как я понимаю, такая фигура речи. После стольких лет совместной работы мне вообще сложно представить, что у нас что-то с ней могло возникнуть», — высказался телеведущий.

Ранее сообщалось о том, что разведенный Соловьев нашел новую возлюбленную. Подробности смотрите в этой новости.