Телеведущий Сергей Шолохов превратился в глубокого старика после смерти жены

Телеведущий и критик Сергей Шолохов сильно изменился внешне после смерти жены. Несмотря на то, что ему 65 лет, выглядит он, как старик в глубокой старости. Об этом сообщает издание «Экспресс газета».

Как сообщает портал, журналист «сдал», потеряв супругу чуть больше года назад. Возраст и пережитое горе отразились на его лице, которое покрылось морщинами. Мало кто теперь узнает в нем прежнего автора программы «Тихий дом». На публике Шолохов сейчас появляется крайне редко, поэтому о его жизни известно немногое.

Напомним, что жена Сергея писательница Татьяна Москвина умерла после перенесенной операции. Об этом вдовец сообщил лично в социальной сети. У нее осталось двое взрослых сыновей – от первого брака Всеволод Москвин, и от союза с Шолоховым – Николай. Он является выпускником магистратуры Финансово-экономического института. Вместе телеведущим минувшим летом молодые люди установили на могиле матери памятник. На нем изображена Татьяна в молодые годы.

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