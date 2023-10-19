Больше не узнает близких: что происходит с 83-летней звездой «Бриллиантовой руки» Светличной

83-летняя актриса Светлана Светличная из-за деменции перестала узнавать близких друзей и начала постепенно забывать события, которые когда-то происходили в ее жизни. Известно, что у звезды «Бриллиантовой руки» деменция, и именно из-за нее воспоминания артистки стремительно исчезают.

О том, что происходит со Светланой Афанасьевной, говорят много, так как уже довольно долгое время она не появляется в публичном пространстве, а слухи вокруг нее ходят самые разные. Была информация, что из-за жилплощади родной сын актрисы упек ее в психушку, где она напала на медсестру. Однако домыслы о семейной войне официально не подтверждались.

А вот на лечение Светличную действительно клали, но не из-за квартиры, а из-за того, что родственники боялись за нее, мол, она сама может себе навредить. Деменция у артистки прогрессирует – у нее перепады настроения, чрезмерная подозрительность и навязчивые мысли. Семья не смогла с этим справиться, именно поэтому решила обратиться за помощью специалистов.

Друг Светланы Афанасьевны Иван Николаев признался, что у близких звезды просто не было другого выхода. Они переживали за нее, а вовсе не хотели отобрать у нее недвижимость. Впрочем, несмотря на то, что ситуацию родные стараются держать под контролем, это довольно тяжело – Светличная уже начала существенно терять память.

«Мы с ней виделись меньше года назад в ее новой квартире. Она меня узнала с трудом, хотя прежде мы с ней много общались. Многие вещи она уже не помнила», - поделился Иван Николаев с Kp.ru.

Ранее о состоянии тяжелобольной Светланы Светличной рассказал Прохор Шаляпин.