«Ничего не должен хейтерам»: Оскар Кучера не захотел избавляться от американского паспорта сына

Актер Оскар Кучера ответил на требование хейтеров избавиться от американского паспорта сына. Он заявил, что не будет рвать и сжигать документ, так как он был получен совсем в другое время. Об этом он рассказал в шоу «Сорян, это подкаст».

Отметим, что младший наследник телеведущего родился в Майами, поэтому имеет два гражданства: РФ и США. Когда это стало известно общественности, Оскара раскритиковали. Но сам он на негатив не обратил внимание. По его признанию, он принципиально не идет на поводу у недоброжелателей, так как не понимает, почему должен им что-то доказывать.

«Я ничего не должен никаким хейтерам. Мой сын получал гражданство в другое время, в другом мире. До ковида, до войны, до всего. Почему я, такой ура-патриот, сейчас должен: «Ребят, я за вас паспорт рву!» - заявил Кучера.

Также Оскар подчеркнул, что никаких звонков от чиновников с требованием отказаться от американского гражданства сына ему не поступало. По его словам, по этому поводу с ним могли связываться только неразумные люди.

Ранее Оскар Кучера похвалил Надежду Бабкину за кавер песни Инстасамки.