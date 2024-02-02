Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован с осложнениями

Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в Москве. По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, у мужчины появились осложнения на фоне борьбы с раком.

По данным источника, звезда почувствовал себя плохо на днях. Родственники решили самостоятельно отвезти Николая Николаевича в медучреждение. После обследования удалось стабилизировать состояние пациента, было назначено дальнее лечение. Отмечается, что в него включена противоопухолевая терапия.

«Дроздова госпитализировали на дневной стационар. Ближайшую неделю ученый будет ежедневно посещать необходимые процедуры и возвращаться домой», – говорится в сообщении.

Супруга Дроздова в беседе с журналистами рассказала, что он находится в хорошем самочувствии и слушает врачей. А телеведущий заявил, что занят процедурами, а после отдыхает на даче, где дышит свежим воздухом.

Ранее СМИ писали о том, что у Николая Николаевича обнаружили рак предстательной железы второй стадии. Диагноз стал известен в октябре прошлого года. Отмечалось, что план лечения ученого состоит из химиотерапии, препаратов, обследований, капельниц, витаминов и диеты. Появилась также информация о том, что Дроздову стало лучше, а болезнь перестала прогрессировать.

Также мы сообщали, что Николай Дроздов рассказал о своем диагнозе.