Телеведущий Константин Ивлев задолжал по алиментам более 8 млн рублей

Бывшая жена телеведущего Константина Ивлева сообщила, что он задолжал по алиментам более 8 млн рублей. Судя по документу, который Мария опубликовала в Сети, повар перестал перечислять деньги с 1 марта 2024 года.

Экс-супруга Ивлева призналась, что решилась на афиширование проблемы, чтобы привлечь внимание. Она отметила, что долгое время молчала, но сейчас долг стал настолько большим, что игнорировать его больше нельзя. Константину нужно выплатить 8 млн 200 тысяч рублей.

«Как считаете, это нормально? Пятилетняя битва за права ребенка. Грустно, конечно, а как еще привлечь внимание к вопросу защиты прав ребенка? Распространить и уведомить надлежащие органы! Просто иногда молчать невозможно!» - рассказала Мария.

Напомним, что от бывшей жены у повара двое детей – сын Матвей и дочь Маруся. Развод Ивлева с Марией состоялся в 2020 году, после чего он практически сразу начал встречаться с девушкой по имени Валерия. В начале 2021 года они поженились.

Ранее Константин Ивлев назвал себя плюшевым медведем в отношениях с женой.