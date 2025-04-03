Телеведущий Константин Ивлев назвал себя плюшевым медведем в отношениях с женой

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал об отношениях с женой. Он признался в интервью Леди Mail, что только на экране кажется строгим и резким, а в жизни он очень мягкий.

14 февраля супруги отметили четвертую годовщину свадьбы. Звезда раскрыл, как относится к жене Валерии.

«За пределами съемок я как плюшевый медведь. При этом я ни разу не подкаблучник, хотя люблю и уважаю свою жену и постоянно иду на компромиссы ради нее. Я вообще за пределами съемочной площадки человек спокойный. Тут меня никто не терзает и мне никого не надо дрючить, поэтому я веселый и беззаботный», – поделился Ивлев.

Мужчина подчеркнул, что на работе у него зашкаливают эмоции, а дома он может быть расслаблен. Он ходит дома в рваной рубашке и мягких тапочках, нянчится с ребенком и готовит.

Телеведущий также обратил внимание на то, как важно проводить время с любимыми людьми.

«Недавно мы с женой вернулись из романтического путешествия: летали вдвоем, без детей. Такие поездки обязательно нужны, чтобы чувствовать, для чего вообще ты так много пашешь», — признался Константин.

У мужчины много работы, а иногда он даже отказывается от проектов.

«От многого я отказываюсь, как раз для того чтобы не забывать, как выглядят моя жена и дети, ведь семья для меня — это святое», — добавил знаменитость.

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