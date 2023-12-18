Телеведущий Караулов* лишился многомиллионного бизнеса после переезда в Дубай

Телеведущий Андрей Караулов*(Признан иноагентом на территории РФ) остался без прибыльного бизнеса после того, как решил перебраться в Дубай. В России у него осталось около 50-ти квартир, которые приносили ему миллионы.

Долгое время после ухода с телевидения о журналисте не было никакой информации, а затем его имя стало мелькать только в различных скандалах. Известно, что он давно уже покинул страну и обосновался в Дубае, но на Родине он оставил нерешенными большие проблемы. Как рассказала экс-супруга Караулова* телеведущему Андрею Малахову, он угрозами заставил ее переписать 1,5 млрд имущество на него.

Оказалось, что в России у журналиста был бизнес – он сдавал около 50-ти квартир. Причем были и неизвестные общественности, которые были записаны на подставных лиц. Минимально за это он мог получать около 20-ти миллионов рублей в год. А по словам экс-супруги телеведущего, он еще и не платил налоги.

Сейчас, по информации команды проекта «Малахов», все квартиры Караулова* стоят без дела. В некоторых из них вскрыты замки после работы ОМОНа.

К слову, после выхода программы в эфир сам Андрей Караулов* заявил, что вся эта информация является «ложью» и «клеветой».

Ранее поэт и музыкант Александр Новиков сообщил о возвращении звезд-эмигрантов в Россию.

*(Признан иноагентом на территории РФ)