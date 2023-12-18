«Будут каяться»: поэт Новиков сообщил о возвращении звезд-эмигрантов в Россию

Поэт и музыкант Александр Новиков высказался об уехавших знаменитостях. По его словам, скоро они все вернутся, и в числе первых будет актриса Чулпан Хаматова.

Почти два года назад некоторые из отечественных артистов предпочли эмигрировать, перед этим сделав ряд скандальных заявлений. Из-за этого их поклонники и коллеги, не разделяющие их взглядов, стали выступать с публичной критикой. Среди них певец Александр Новиков. Он является патриотом, поэтому не понимает, как можно оставлять свою страну в тяжелый период. Поэт отметил, что таких людей нужно помечать не «иноагентами», а «врагами государства».

По мнению Новикова, скоро все уехавшие артисты потянутся назад в Россию, потому что за границей они не могут зарабатывать больших денег.

«Скоро они потянутся сюда, вот увидите. И аферистка Чулпан Хаматова прибежит в первых рядах. Будут каяться, что их заставили, а так они наши», - цитирует слова поэта издание «Аргументы недели».

Сам певец не хочет, чтобы шоу-бизнес вновь наполнился артистами, не являющимися патриотами. Он заявил, что им нужно оставаться жить за границей, «спасая зарубежное имущество».

Ранее Чулпан Хаматову высмеяли в Латвии и сравнили с «диковинной обезьянкой».