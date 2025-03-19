Телеведущий Иван Ургант закрыл свой бизнес во Франции после публикаций в СМИ
© Ксения Угольникова/East News
Телеведущий Иван Ургант закрыл ИП в Париже после того, как о его бизнесе стало известно СМИ. 18 марта компания прекратила свою деятельность. Об этом стало известно сайту «Страсти» из открытых источников.
Бизнес во Франции Иван зарегистрировал еще 11 марта 2024 года. Планировалось, что организация будет заниматься производством шоу, театральных постановок и танцевальных представлений. В качестве адреса артист указал исторический жилой дом, в котором значилась и другая фирма Урганта, занимающаяся арендой земли и недвижимости.
После того, как о ИП телеведущего написали в СМИ, он поспешил закрыть бизнес. А в личном блоге он сообщил, что не собирается работать и жить во Франции.
«Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!» - заявил Иван.
К слову, из-за ИП телеведущего во Франции его потребовали признать иноагентом. Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов также заявил, что необходимо конфисковать имущество Урганта.
Ранее Иван Ургант анонсировал «живой тур» в апреле.