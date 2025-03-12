«Дверь в камеру открыли»: опальный Ургант впервые за долгое время обратился к фанатам

Российский телеведущий и актер Иван Ургант рассказал о начале «живого тура» в апреле. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Артист вышел на связь впервые за долгое время. Шоумен опубликовал соответствующее видеообращение.

«Дорогие и внимательные зрители, как вы знаете, совсем скоро в апреле состоится начало живого тура «Живой Ургант». Мы решили объединить это слово в жизнь. Такое ощущение, что дверь в камеру открыли», — пошутил телеведущий, услышав посторонний шум за кадром.

Шоумен не закончил фразу и прервал съемку видео. В комментарии к публикации Ургант написал, что остальное будет на концертах, которые состоятся в ближайшее время в Хайфе, Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте.

Напомним, Иван Ургант в день начала СВО на Украине опубликовал в своем микроблоге черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестало выходить в эфир его шоу «Вечерний Ургант». Официальных сообщений об увольнении шоумена с Первого канала не было, однако в эфир он так и не вернулся, несмотря на то, что федеральные каналы возобновили трансляцию развлекательного контента.

Кроме того, телеведущий перестал появляться и на светских мероприятиях. Летом 2022 года его впервые не позвали вести фестиваль «Алые паруса» и музыкальную премию «Золотой граммофон». В январе 2023 года с показа сняли телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием звезды.

Ранее Иван Ургант выложил архивное фото с женой, снятое в молодости.