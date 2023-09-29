Телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время вышел в свет

Телеведущий Иван Ургант долгое время не показывался на публике и вел как будто затворнический образ жизни. Однако накануне, 28 сентября, он вышел в свет. Шоумен был замечен на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow 2023, передает Газета.Ru.

Открытие 11-й выставки международной ярмарки современного искусства состоялось в Москве. На мероприятии было много гостей, но среди них всех выделялся Ургант. Телеведущий вот уже долгое время не показывался на подобных встречах и почему-то отгораживался от внимания публики. На этот раз Иван ни от кого не скрывался — он вышел в свет в синем джемпере, который закрывал оливкового цвета харрингтон. На ногах у шоумена были синие джинсы прямого кроя и красные кроссовки.

Помимо Урганта, на открытии международной выставки можно было встретить Рому Зверя, Ксению Собчак, Максима Виторгана, Влада Лисовца, Ольгу Слуцкер, Равшану Куркову и других известных личностей.

Основной проект Ивана, передача «Вечерний Ургант», перестала выходить в эфир больше года назад. На Первом канале объяснили изменения тем, что информационные передачи на время заменили развлекательные из-за обстановки в мире.

Ранее театральный деятель Эдуард Бояков заявил, что Ургант в скором времени должен вернуться на ТВ. По его мнению, народ уже готов принять шоумена.